De acordo com a polícia, vários agentes foram chamados ao supermercado depois do segurança ter chamado as forças policiais uma vez que um grupo de pessoas alegadamente teria roubado alguns objetos do estabelecimento.

À chegada da polícia o grupo reagiu de forma agressiva acabando por agredir vários agentes tal como o próprio segurança do supermercado. Mais tarde juntaram-se mais elemento ao grupo que causou vários estragos no supermercado.

Como resultado do incidente um dos polícias teve de ser assistido no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz.

Segundo fonte da polícia “ainda não estão contabilizados os danos causados, mas presume-se que não sejam muito elevados”.

No seguimento deste incidente a PSP desenvolveu um processo-crime junto do Ministério Público de Estremoz.