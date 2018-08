Algumas regiões do Alentejo foram esta terça-feira afetadas, ao final da tarde, por fortes rajadas de vento acompanhadas por chuva e granizo. Nas redes sociais, foram partilhadas imagens de localidades como Mértola – que, pelas 19h, foi atingida por uma forte trovoada inesperada.

Um habitante de Mértola confirmou ao i a ocorrência de ventos fortes, chuva e trovoada. O mau tempo começou na tarde desta segunda-feira, tendo no final de terça sido forte. Uma das zonas mais afetadas foi Mina de São Domingos.

Cerca de uma hora depois, e contactado pelo i, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ainda não tinha conhecimento de qualquer fenómeno extremo na região do Alentejo, mas fonte oficial admitia como “possível” a ocorrência de chuvas e de ventos fortes, devido à “forte instabilidade” das condições atmosféricas previstas para ontem nas zonas do Interior Centro e Sul.

Ainda segundo o IPMA, o cenário de instabilidade começa a diminuir durante esta quarta-feira, ainda que se mantenha em todo o Interior. Até ao fim-de-semana, o tempo deverá estabilizar, prevendo-se uma baixa das temperaturas para valores “normais” para esta época do ano.