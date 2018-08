A Liga Revelação vai arrancar este sábado - como o próprio nome indica, este será o “novo espaço competitivo para a afirmação de jovens futebolistas”. A prova particular sub-23 organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) será disputada em duas fases e reúne nesta fase inicial 14 participantes (ver tabela).

Num primeiro momento, à semelhança do que acontece na I Liga portuguesa, as 14 equipas em prova jogam entre si por duas vezes, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado.

Terminada esta primeira fase, composta por 26 jornadas, os seis melhores classificados carimbam a sua passagem para a Fase Apuramento de Campeão. As restantes oito equipas, que terminarem entre o 7.º e o 14.º posto na tabela, disputam uma segunda fase da competição.

Em ambas as etapas, os participantes voltam a jogar duas vezes entre si (fora e em casa). No fim, a equipa que tiver mais pontos conquista um troféu e 45 medalhas.

Este novo espaço para os jovens futebolistas será, de resto, também um palco para lançar os árbitros mais jovens a nível nacional, de forma a descobrir e potenciar futuros talentos para o setor.

“A Liga Revelação contará com os árbitros mais jovens do quadro nacional, árbitros que estão ainda numa fase de aprendizagem, numa fase de adquirir experiência, que são os potenciais talentos do futuro da arbitragem nacional. É aqui que se vão desenvolver para ganhar ainda mais experiência para poderem ser melhores árbitros no futuro”, analisou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.

“É um desafio muito grande para a arbitragem portuguesa. Esta é uma competição que fazia falta à arbitragem: onde os árbitros poderão ter mais jogos, desenvolver de uma forma mais assídua a sua atividade para que a primeira categoria (C1) no futuro próximo tenha ainda mais qualidade do que aquela que já tem hoje”, acrescentou ainda o líder do CA. Nesta primeira jornada da Liga Revelação, três dos jogos contarão com a presença de dirigentes do Conselho de Arbitragem.



Regras de participação de jogadores De acordo com as regras estipuladas pela organismo que rege o futebol em Portugal, apenas podem competir nesta prova jogadores nascidos a partir de 1996, que tenham a categoria de Sénior, Júnior A ou B. Além disso, os clubes que não tenham tido, na época transata (2017/2018), uma equipa B nas competições profissionais devem inscrever na ficha técnica de cada jogo um mínimo de quatro jogadores com idade compreendida entre os 21 e 23 anos e dois futebolistas com idade superior a 23 anos (esta exigência pode não ser verificada, contudo, durante cinco jogos oficiais).

Caso um jogador que esteja presente em outras competições profissionais queira participar na Liga Revelação pode fazê-lo mas só se entre os dois compromissos se verificar um interregno de 48 horas. Em contrapartida, um jogador que tenha sido utilizado num jogo da Liga Revelação pode ser livremente utilizado no jogo seguinte das equipas a competir nos campeonatos profissionais, independentemente do número de horas decorrido.



Sporting-Benfica na 3.ª jornada Numa competição em que o FC Porto não marca presença, o Sporting estreia-se no Bonfim frente ao Vitória Setúbal, enquanto o Benfica se desloca até ao Complexo Desportivo de Fão para defrontar o Sp. Braga. O primeiro dérbi entre o leão e a águia acontece a 28 de agosto, à passagem da terceira jornada da Liga Revelação.

A estrutura técnica das Seleções Nacionais de formação vai observar os primeiros sete encontros da competição. “O objetivo deste trabalho é a deteção de potenciais convocados para as seleções nacionais de formação, mediante um trabalho de prospeção e avaliação minucioso em contexto de jogo. É, também, o acompanhamento de jogadores que já se encontram nas categorias jovens de Portugal”, pode ler-se num comunicado publicado no site do organismo presidido por Fernando Gomes.