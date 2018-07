A conquista do Mundial por parte da seleção francesa terminou ontem em confrontos e vandalismo, tendo as autoridades francesas sido obrigadas a intervir para controlar os adeptos mais violentos.

A seleção de França venceu, este domingo, o Mundial de futebol, e os adeptos saíram à rua para celebrar a conquista, mas a festa, não terminou da melhor forma e acabou por se descontrolar em algumas cidades francesas.

Violentes scènes de saccages avenue de la Grande Armée, à deux pas de l’Arc de Triomphe. #FRACRO pic.twitter.com/gO2QpjyCRH — Arthur (@arthdvtn) July 15, 2018



A polícia foi mesmo obrigada a utilizar gás lacrimogéneo, de forma a demover os fãs mais violentos. Dos festejos resultaram várias montras partidas, artigos roubados e mais de uma centena de carros incendiados, especialmente na zona dos Campos Elísios.

Já nas zonas de Lyon e Marselha as celebrações terminaram com duas vítimas mortais. Um homem de 50 anos morreu depois de se lançar de cabeça a um canal com pouca profundidade em Annecy, e uma outra vítima morreu ao despistar-se contra uma árvore em Saint-Félix.

🇫🇷 Paris : Images des violences la nuit dernière sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre caillassées ont répliqué par des canons à eau et moyens lacrymogènes. (images @ClementLanot) #Mondial2018 https://t.co/dvWgLuhpZ1 pic.twitter.com/FA5CVrbCbT — Actu17 (@Actu17) July 16, 2018

Em Frouard, duas crianças ficaram gravemente feridas depois de terem sido atropeladas por uma mota que seguia a alta velocidade.