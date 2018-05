A notícia foi avançada pelo "The Guardian": Tom Wolfe, o ensaísta, jornalista e autor de obras de culto que cativaram gerações de leitores como "A Fogueira das Vaidades" e "The Electric Kool-Aid Acid Test", morreu na segunda-feira aos 87 anos.

De acordo com o diário britânico, Wolfe morreu num hospital em Manhattan, onde, segundo informou a sua agente, Lynn Nesbit, tinha sido internado na sequência de uma infecção.

Uma das figuras centrais do movimento que ficou conhecido como New Journalism (ou jornalismo literário), Wolf colhe até créditos ao ter sido um dos responsáveis por fixar este termo, isto depois de uma colecção de ensaios que publicou em 1973 com esse título e em que comparecia ao lado de nomes como Truman Capote, Joan Didion e Hunter S. Thompson.

Trata-se de uma abordagem jornalística em que o repórter não encobre o seu rasto, e chega a assumir algum protagonismo no relato, colocando-se em cena como Tom Wolfe fazia com especial tenacidade e servindo-se de elementos típicos da escrita de ficção para capturar a atenção do leitor e enredá-lo na trama que urdia para ilustrar uma dada realidade.