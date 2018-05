De acordo com uma análise do Airbnb, o festival da Eurovisão colocou Portugal entre as principais tendências de viagens. A plataforma avança que, durante a semana do festival, “os anfitriões de Lisboa receberão nas suas casas quase 54 mil visitantes de mais de 109 países, originários de mais de 4 300 cidades diferentes, cobrindo os cinco continentes. Tal número representa um aumento de 83% em comparação com os hóspedes que visitaram Lisboa através da plataforma durante a mesma semana de 2017”.

A análise indica ainda que a reserva típica para estes dias inclui 2/3 hóspedes que ficarão por seis noites a pagar uma tarifa média de 65 euros por noite.

“O papel da Airbnb durante grandes eventos como o do Eurofestival é cada vez mais importante, pois a plataforma permite que os anfitriões portugueses ganhem um pouco mais de dinheiro partilhando a sua casa e conhecimentos, beneficiando da chegada do turismo à sua cidade”, explica Arnaldo Muñoz, Country Manager da Airbnb Markerting Services em Portugal e Espanha.

Gastronomia, história e surf convencem

Embora a música seja o foco principal, a plataforma garante que as experiências mais reservadas estão relacionadas com comida e bebida. Destaque ainda para um jantar gourmet secreto, um passeio histórico por Lisboa e workshops de surf.