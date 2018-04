Há relatos de um tiroteio junto à sede do YouTube em San Bruno, Califórnia, EUA. De acordo com o jornal britânico The Independent, 37 pessoas foram levadas para o hospital.

Uma mulher terá disparado sobre várias pessoas na sede do YouTube, fazendo dezenas de feridos. De acordo com a NBC, a mulherter-se-á suicidado.

Os hospitais da zona confirmaram que estão a receber várias pessoas, mas não confirmam o número nem o seu estado de saúde.

A porta-voz da polícia de San Bruno confirmou que há, pelo menos, quatro feridos.

Em atualização