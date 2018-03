De acordo com fonte sindical, Guadalupe Simões, em declarações à Lusa, o balanço foi “extremamente positivo no primeiro dia de greve”.

“Faço um balanço extremamente positivo do primeiro dia de greve. Hoje foi publicado o instrumento de regulação coletiva de trabalho que irá permitir a passagem para as 35 horas dos enfermeiros com contrato individual de trabalho, o que é muito positivo”, disse à agência Lusa a mesma fonte.

Guadalupe lembrou que desde que a greve foi convocada, que o Governo já assinou o protocolo de negociações re revisão da carreira de enfermagem.

“É necessária a admissão de mais enfermeiros para pôr fim ao sistemático recurso a trabalho extraordinário, para garantir que a passagem para as 35 horas aconteça sem sobressaltos. Defendemos também o descongelamento das progressões de carreira e o pagamento do trabalho extraordinário que está acumulado, que deveria ter sido pago até dezembro do ano passado mas não se concretizou”, referiu Guadalupe.

A dirigente sindical afirmou ainda que espera que os números de hoje – segundo dia de greve – melhorem. “Temos a expectativa que adesão na sexta-feira melhore, porque os objetivos que temos conseguido desde que avançamos para a greve, pode dar alento aos enfermeiros para adirem à greve, no sentido das restantes matérias serem resolvidas”, acrescentou.