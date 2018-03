José Sócrates vai falar sobre a crise económica, na próxima quarta-feira, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

O ex-primeiro-ministro será o orador de uma conferência sobre “o projeto europeu depois da crise económica”. Um evento promovido pelo Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica.

Simão de Carvalho, presidente do Núcleo de Estudantes de Economia, justifica o convite por José Sócrates ter sido primeiro-ministro na altura em que rebentou a crise. “Acreditamos que a estratégia que ele desenvolveu para sair da crise deve ser transmitida aos estudantes”. Simão de Carvalho garante ainda que, apesar do caso judicial em que está envolvido, Sócrates “é uma figura incontornável do panorama político português”.

Esta é a quarta edição de uma iniciativa designada “Economia Hoje, Futuro Amanhã” e por onde já passaram nomes como Marques Mendes e Jorge Coelho, que foram convidados para fazer um balanço sobre o governo liderado por António Costa, ou Teodora Cardoso, que abordou a evolução dos sistema bancário.

O primeiro convidado foi o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Este ciclo de conferências pretende “proporcionar aos estudantes participantes uma formação extracurricular para que estes sejam capazes de se desafiarem a si próprios e transcenderem as suas capacidades”.