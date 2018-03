Na manhã deste domingo ocorreu um acidente em Sintra, tendo os Bombeiros voluntários de São Pedro de Sintra si chamados ao local, e já conseguiram proceder à extração das três vítimas que se encontravam encarceradas.

De acordo com o comandante, as vítimas estão a ser observadas pela "viatura médica do INEM", mas ainda não se sabe ao certo qual é o estão de saúde das pessoas, sendo, para já, considerado ligeiro.

No local estão 13 bombeiros e cinco veículos, assim como o INEM e a PSP de Rio de Mouro.