O bacalhau continua a ser dos principais pratos a serem comidos em Portugal, na ceia de Natal.

A tradição do bacalhau vem dos finais do século XVI. Naquela época, a semana que antecedia o Natal era um período de abstinência, imposto religiosamente e, por isso, as famílias comiam peixe na véspera Natal.

No entanto, existiam dificuldades para pescar e como o bacalhau é um peixe que se come seco chegava mais facilmente ao interior do país, tornando-se assim no prato típico da ceia de Natal.

Depois de as famílias irem para a missa do galo iniciava-se a ceia com carne, momento onde se comia o tradicional peru.