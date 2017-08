O mundo é pequeno? Em Oeiras, ainda mais.

Depois de Isaltino Morais acusar Paulo Vistas de ser padrinho de casamento do juiz que não aceitou a sua candidatura no Tribunal de Oeiras, Vistas veio admitir que a relação pessoal existia e acrescentou novidades.

Em conferência de imprensa dada ontem, o atual presidente da Câmara de Oeiras revelou que é, de facto, padrinho do juiz Nuno Tomás Cardoso, mas que não é o único a ter ligações ao magistrado.

“Conheço o sr. dr. juiz e o dr. Isaltino [Morais] também conhece, Conhecemos do mesmo sítio”. E que sítio é? “Ele [Nuno Tomás Cardoso] antes de enveredar por essa carreira [de juiz], foi militante do PSD”, revelou Vistas. “Foi da comissão política do PSD de Oeiras, da qual o dr. Isaltino foi presidente da assembleia de militantes”, esclareceu também. Dito de outro modo: a ligação com Paulo Vistas que Isaltino utilizou para colocar a imparcialidade do juiz em causa, afinal, também era sua.

Vistas, todavia, diz não acreditar que a amizade “tenha pesado na decisão do juiz” de chumbar as listas que a candidatura de Isaltino Morais apresentou no tribunal de Oeiras e afirma que não sabia que seria Nuno Tomás Cardoso a avaliar as candidaturas até ao dia em que recebeu o despacho como todos os restantes candidatos.

“Eu soube quem foi o juiz que proferiu o despacho no dia 8, quando o recebi o despacho”, clarificou o recandidato. Questionado sobre se o juiz deveria ter pedido escusa do processo devido ao facto de manter ligações pessoais com candidatos, a resposta foi breve: “Isso tem que perguntar ao sr. dr. juiz”.

“Se houve candidaturas que não cumpriram com a lei, esse é um problema dessas candidaturas com o tribunal, não com outras candidaturas, nem comigo”, defendeu-se Vistas, que considera que Isaltino Morais “está a tentar condicionar o sistema judicial e os tribunais”.

“Fico triste com as declarações do dr. Isaltino. No passado, estive ao lado dele em situações semelhantes. Aquilo que eu combati no passado que lhe fizessem a ele foi o que ele me fez a mim agora”, lamentou o incumbente da Câmara de Oeiras que recusou responder se vai ou não agir judicialmente contra o homem de quem herdou o cargo.