A administração norte-americana está a retirar as referências a alterações climatéricas do seu léxico. Logo após a sua eleição, o presidente dos EUA, Donald Trump mandou retirar dos sites oficiais do governo norte-americano os textos e secções sobre o o assunto. Agora são as comunicações governamentais oficiais que têm de alterar os temos usados.

Segundo uma notícia de ontem do “The Guardian”, aos funcionários do Departamento (ministério) da Agricultura foi dada uma lista com os termos que devem ser evitados pelos funcionários e aqueles pelos quais devem ser substituídos. “Alteração climática” deve ser substituída por “picos climáticos” (climate extremes), “adaptação às mudanças climáticas” deve ser trocada por “resiliência aos picos climáticos”.

A expressão “reduzir gases de efeito de estufa” deverá ser substituída por “acumulação de matéria orgânica no solo, aumentando a eficácia do uso de nutrientes”, enquanto “sequestro de carbono” é também descartado. Em seu lugar dever-se-á escrever “acumulação de matéria orgânica no solo”.

Nova linguagem O jornal britânico teve acesso a uma série de série de e-mails trocados entre o pessoal do Serviço de Conservação de Recursos Naturais. Num destes e-mails, com data de 16 de fevereiro, a diretora de saúde do solo, Bianca Moebius-Clune, refere que a nova linguagem deverá ser a utilizada pela equipa nos e-mails oficiais. “Não vamos mudar a comunicação, apenas a forma como falamos sobre” estes assuntos.

Mudança de perspetiva Num outro e-mail, enviado a funcionários seniores pouco depois de Trump ter assumido a presidência, o vice diretor do Serviço de Conservação dos Recursos Naturais escreveu: “Ficou claro que uma das prioridades da administração anterior não é consistente com a da administração recém-chegada. Nomeadamente, a prioridade das alterações climáticas”.

Jimmy Bramblett ordenou aos subordinados para alertarem as as suas equipas “para esta mudança de perspetiva no ramo executivo”.

Desde o início do seu mandato que Donald Trump, que contesta de forma repetida a veracidade da investigação sobre as alterações climáticas, tendo chegado mesmo a dizer que faz parte de um embuste por parte da China, tem alterado a política do país sobre o tema.

Depois de ter nomeado um cético das alterações climáticas, Sam Clovis, para vice-presidente da unidade de investigação científica do Departamento da Agricultura, o presidente norte-americano iniciou também a retirada do país do acordo climático de Paris – decisão que levou a protestos por parte dos seus principais parceiros e também a retiradas de apoio ao presidente norte-americano.

Entretanto, a administração Trump tem, igualmente, estado a retirar ou alterar os vários regulamentos destinados a reduzir os gases com efeito de estufa.