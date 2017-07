José Pinto Coelho, líder do Partido Nacional Renovador (PNR), escreveu no Twitter que André Ventura é um dos “seus”.

“Infelizmente, ao que parece, alguns dos 'meus' ainda andam pelos partidos do sistema”, escreveu José Pinto Coelho.

O líder do PNR deu, assim, a entender que André Ventura se aproxima mais da extrema-direita do que do PSD.

Em causa estão as declarações de André Ventura, candidato a Loures pelo PSD com o apoio do CDS, em entrevista ao i. Ventura diz que “os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e critica a “impunidade” cigana.

A entrevista ao i já suscitou várias reações. Francisco Mendes da Silva, dirigente do CDS, disse: “Que nem mais um dia o meu partido fique associado a tão lamentável personagem”.