Pacheco Pereira criticou duramente a actuação da comunicação social durante os incêndios de Pedrógão Grande.

O ex-deputado social-democrata, no programa Quadratura do Círculo, na SIC, afirmou que "a comunicação social gosta destas matérias", porque "elas dão audiências" e criticou "as reportagens com cadáveres" a "a exploração do aspecto físico da destruição".

"Assistiu-se a uma coisa absolutamente inaceitável. É uma espécie de masturbação da dor”, acrescentou o comentador.

Pacheco Pereira lamentou ainda que toda a cobertura desta tragédia seja feita com a intenção de subir as audiências. "A intenção é obter audiência através desta espécie de masturbação da dor", rematou o ex-líder parlamentar do PSD.