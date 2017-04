As autoridades encontraram um cadáver de uma mulher de 72 anos na casa onde esta residia com o seu filho em Almargem do Bispo, Sintra.

A mulher terá morrido há cerca de um mês e o filho, de 50 anos, que sofre de perturbações mentais, continuava a viver naquela habitação como se nada tivesse acontecido.

O filho era questionado pelos vizinhos, todavia acabava por referir que a mãe estava a dormir na cama. Mais tarde acabam por dar o alerta às autoridades devido ao cheiro intenso que se começava a sentir naquela zona.

O cadáver foi removido para o Instituto de Medicinal Legal.