"Queremos que se apurem as responsabilidades políticas", defende o deputado do PCP Jorge Machado, que anunciou hoje a longa lista de audições que os comunistas querem fazer sobre o depósito de resíduos perigosos provenientes da Siderurgia Nacional em São Pedro da Cova Gondomar.

Da lista de audições a fazer na Comissão de Ambiente fazem parte os presidentes da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova entre 2001 e 2010, mas também alguns nomes sonantes.

Um deles é o ex-presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro. Outros são os ex-ministros do Ambiente José Sócrates, Isaltino Morais, Luis Nobre Guedes, Dulce Pássaro, Jorge Moreira da Silva e Assunção Cristas.

Em causa estão "várias toneladas de resíduos perigosos" que ainda estão por remover e em cujo o tratamento o Estado já gastou 10 milhões de euros e ainda se prepara para gastar mais 12 milhões.

"O Estado prepara-se para gastar 22 milhões de euros na remoção dos resíduos", aponta Jorge Machado, que sublinha a importância de apurar responsabilidades no que o PCP entende ser "um dos mais graves atentados ambientais cometidos no nosso país".

O depósito dos resíduos foi feito entre 2001 e 2002, após deferimento da Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território e com o aval da Câmara de Gondomar.

Os resíduos da Siderurgia Nacional foram colocados numa vala sem qualquer tratamento prévio do solo, nomeadamente a sua impermeabilização.

Desde a deposição dos resíduos que o PCP luta contra o que considera ser um crime ambiental, mas só em 2011 foi "publicamente assumido que os resíduos depositados são efetivamente perigosos e constituem uma ameaça à saúde pública".

Agora, o PCP diz que "várias entidades sabiam da perigosidade dos resíduos " e acusa os responsáveis políticos de ter sido "negligentes".