Termos e Condições

Fazer comentários no site Jornal I implica a aceitação de regras de civilidade e de respeito pelos outros.

Não serão permitidas mensagens cujo conteúdo seja contrário à lei ou ofensivo. Ficam, nomeadamente, proibidos:

a incitação ao ódio racial e os apelos à violência;

a pornografia e as obscenidades;

os insultos entre participantes.

O Jornal I não permitirá ainda:

a difusão de mensagens publicitárias;

a venda de produtos ou serviços;

a repetição de mensagens de conteúdo semelhante;

«links» para outros sites;

a anexação de ficheiros («attachments»);

a criação pelos participantes de votações ou sondagens.

Os comentários são moderados pela Redacção do Jornal I. Os moderadores reservam-se o direito de, na aplicação das regras de conduta indicadas, suprimir comentários no todo ou em parte e banir temporária ou definitivamente os que as ofendam de forma flagrante e/ou sistemática.

Os comentários dos participantes responsabilizam apenas os seus autores, não podendo ao Jornal I de algum modo ser atribuída responsabilidade pelo seu conteúdo.