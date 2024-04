Homem morto descoberto na praia das Pedras na Marinha Grande

O Capitão do Porto da Nazaré adiantou, esta sexta-feira, que um corpo deu à costa na praia das Pedras Negras, no concelho de Marinha Grande, no distrito de Leiria.

João Lourenço, citado pela Lusa, explicou que o alerta foi dado por um pescador, pelas 06h00, tendo informado a Polícia Marítima.

" [O corpo] aparenta estar há bastante tempo dentro de água, dado o avançado estado de composição", referiu o comandante local.

A Autoridade Marítima, num comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, indicou que se trata do corpo de "um homem", sendo que ainda não são conhecidas "as causas que estão na origem da ocorrência".

No local encontravam-se os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e elementos da Polícia Judiciária (PJ).

A nota esclarece que: "O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi removido e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria pelos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande".

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência