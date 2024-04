GNR detém três suspeitos de furtos em estabelecimentos comerciais

Três homens foram detidos, quinta-feira, pela GNR por suspeitas de furtos em estabelecimentos comerciais de Alcácer do Sal e Grândola. Os militares apreenderam diversos artigos no valor estimado de 3.000 euros.

Segundo um comunicado da GNR divulgado esta segunda-feira, “os três suspeitos foram reconhecidos por um militar da Guarda” quando se encontravam “junto a um estabelecimento comercial em Grândola”. Depois de abandonarem o local num veículo, “foram realizadas ações policiais” para intercetar os três homens, que acabaram por ser abordados pelos militares da GNR na cidade de Alcácer do Sal.

A Guarda revelou que os indivíduos, dois com 22 anos e um com 21 anos, são os alegados autores de “diversos furtos em supermercados em Grândola e Alcácer do Sal” e acrescentou que “os suspeitos eram reconhecidos pelos supermercados, que apresentaram queixas-crime, graças às imagens de videovigilância que possuem” dos referidos furtos.

De acordo com o comunicado da GNR, os suspeitos foram detidos “em flagrante” delito e tinham na sua posse diversos artigos furtados, provenientes de vários estabelecimentos comerciais, no valor estimado de 3.000 euros.

Estes artigos, a que se acrescenta um veículo, 1.025 euros em numerário e produtos alimentares, cosméticos e informáticos, foram apreendidos por aquela força policial.