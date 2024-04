Europeus divididos quanto ao impacto da UE na Ucrânia

A sondagem exclusiva da Ipsos para a Euronews revela uma divisão entre os europeus quanto ao papel da UE no combate à Covid-19 e na guerra da Ucrânia. Quanto à pandemia, 40% dos europeus, quando perguntados acerca do impacto das medidas europeias, avalia a ação como positiva, 32% acreditam não ter sido positiva nem negativa e 28% avaliam o processo com negativo. Portugal lidera esta tabela, com 74% dos portugueses a valorizarem o trabalho da União Europeia – mais de 20% de diferença para o segundo colocado, a Finlândia.

As opiniões também se dividem na avaliação da ação europeia quanto à guerra. 36% acreditam que o impacto foi positivo, 32% crê que nem foi positivo nem negativo e 31% avalia como negativo.

Dinamarca e a Finlândia são os países com mais votos positivos, com 63% e 60%, respetivamente. Portugal vem em quarto, com 56% de avaliações positivas, e em último está a Hungria, algo pouco surpreendente, com apenas 19%.