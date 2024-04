Nuno Melo nega que CDS seja uma "muleta" do PSD

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, afirmou, este sábado, à entrada da reunião magna do partido, que está a decorrer, em Viseu, que os centristas não são "muleta" do Partido Social-Democrata (PSD).

"Nem o CDS-PP foi muleta nem o PSD foi barriga de aluguer. Os votos de uns e de outros foram absolutamente decisivos para a vitória sobre o PS e as esquerdas e um novo ciclo político", afirmou o presidente do partido, em declarações aos jornalistas.

O atua ministro da Defesa disse ainda, que a redução de taxas de IRS, sugerida pelo Executivo, corresponde exatamente ao que foi anunciado, no decorrer da campanha elitoral, sendo um "sinal de coerência".

"O que está a ser feito é rigorosamente o que foi anunciado durante toda a campanha num sinal de coerência que só não lê quem não quer", rematou ainda o líder do CDS-PP.

Esta a decorrer, no Pavilhão Cidade de Viseu, o 31.º Congresso dos centristas, onde, de acordo com a organização, estão presentes cerca de 1.300 delegados.

https://sol.sapo.pt/2024/04/19/congresso-do-cds-junta-portas-monteiro-e-ribeiro-e-castro/