José Sócrates tem "o maior orgulho" em enfrentar a Operação Marquês "sozinho"

José Sócrates afirmou, na passada sexta-feira, em entrevista à CNN Portugal, que o verdadeiro vencedor das eleições legislativas, de março, foi o Ministério Público (MP), e acrescenta, que António Costa foi alvo de uma "golpada judicial".

O antigo primeiro-ministro indica que a Operação Influencer, que levou à queda do Governo Socialista, foi uma "golpada judicial" que serviu para perseguir um adversário político, através do sistema judicial.

Para Sócrates, a única diferença entre a Operação Influencer e a Operação Marquês, foi a escolha do juiz. De acordo com o antigo governante, se o magistrado da Operação Influencer fosse Carlos Alexandre, todos os arguidos ainda se encontravam presos.

As críticas realizadas à Procuradoria-Geral da República (PGR), no entender do antigo primeiro-ministro, pecam por serem tardias, e afirma que "todos os dias" são ordenadas buscas por "motivos frívolos".

No que toca aos mais recentes desenvolvimentos da Operação Marquês, Sócrates diz ter "o maior orgulho em enfrentar esta batalha sozinho, eu contra o resto do mundo”.

"Estou muito bem assim, estou há muito tempo assim e posso com eles. Tenho tudo o que preciso para lutar, basta-me um papel e uma esferográfica. Eu não sou vítima, sou um combatente", afirmou o antigo governante.