Linha do Norte cortada devido a atropelamento mortal

A linha do norte foi cortada, este sábado, devido a um atropelamento ferroviário, que causou uma vítima mortal, em Paramos no concelho de Espinho.

De acordo com a Proteção Civil, citada pela Lusa, o alerta foi dado às 08h32 para um atropelamento que causou uma morte.

O Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto e uma fonte dos Bombeiros Voluntários do Espinho adiantaram, à Lusa, que pelas 09h30, a linha do Norte já se encontrava cortada.

Ainda não há previsão sobre quando será reaberta.

A ocorrência deu-se no apeadeiro de Paramos, no Concelho de Espinho, no distrito de Aveiro.

No local, encontrava-se a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Gaia, meios dos Bombeiros Voluntários de Espinho e a Polícia de Segurança Pública (PSP).