Sábado com chuva, granizo e trovoada

Chuva coloca vários distritos sob aviso laranja e amarelo

A chuva pode vir acompanhada de granizo e trovoada.

Este sábado, vários distritos de Portugal continental estarão sob avisos laranja e amarelo, devido à chuva "por vezes forte" e que pode ser acompanhada de granizo e trovoada.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Portalegre, Évora e Beja estarão, sob aviso laranja, entre as 12h00 e as 21h00 de sábado.

Sob aviso amarelo, estarão, até às 18h00, os distritos da Guarda (a partir das 12h00), Leiria, Santarém e Lisboa (a partir das 12h00). O mesmo aviso vigorará, em Setúbal, a partir do 12h00 e até às 21h00.