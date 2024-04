A Fotografia do Ano: A Guerra e a Perda

Este ano, o prémio de Fotografia do Ano do concurso World Press Photo foi atribuído ao fotógrafo da Reuters Mohammed Salem. A imagem mostra uma palestiniana, Inas Abu Maamar, de 36 anos, agarrada ao corpo da sobrinha Saly, de cinco anos, que foi morta, com outros membros da família, quando um míssil israelita atingiu a sua casa em Khan Younis.

A imagem regista o «momento poderoso e triste que resume o sentido mais amplo do que estava a acontecer na Faixa de Gaza», resumiu Salem.

Já a organização do concurso justificou: «O júri ficou profundamente emocionado pela forma como esta imagem evoca uma reflexão emocional em cada espectador. Composta com cuidado e respeito, oferece um vislumbre metafórico e literal sobre uma perda inimaginável».

Na categoria de História do Ano, venceu a sul-africana Lee-Ann Olwage com uma reportagem em Madagáscar sobre a demência.

O prémio de melhor projeto de longo prazo foi entregue ao venezuelano Alejandro Cegarra, que realizou um trabalho sobre migrantes que tentam entrar no México pela sua fronteira a Sul. Na categoria de Formato Aberto, a vencedora foi a ucraniana Julia Kochetova.