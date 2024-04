Presidente do Parlamento Europeu em Lisboa em visita oficial

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está, esta sexta-feira, de visita a Portugal para apelar ao voto nas eleições europeias, que irão decorrer a 9 de junho. A responsável europeia irá reunir-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ainda irá receber um 'honoris causa' da Universidade de Lisboa.

A visita oficial irá começar, pelas 10h30, com a atribuição do grau de doutor 'honoris causa', em Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

A líder do Parlamento Europeu (PE) irá depois encontrar-se com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para uma reunião de trabalho.

Ao início da tarde, Roberta Metsola será ainda recebida pelo chefe de Estado português, e de seguida estará com o líder do Executivo, onde realizará uma conferência de imprensa.

Fora da agênda oficial, está ainda marcado um encontro com o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos.

Desde o início de 2024 que Roberta Metsola se encontra a deslocar-se aos Estados-membros da União Europeia (UE) para apelar ao voto e lutar contra a abstenção.

"Portugal é um país onde me sinto sempre em casa. Estou grata por estar de volta, para sensibilizar as pessoas para as próximas eleições para o Parlamento Europeu, em junho, e para encorajar os portugueses, especialmente os jovens, a votar", disse a líder do PE, citada pela Lusa.

A responsável europeia sublinhou que: "Os portugueses têm um elevado nível de reconhecimento do papel que a Europa desempenha nas suas vidas e é importante que o expressem claramente no dia das eleições europeias, (...) a Europa conta com todos".

A eleições europeias irão realizar-se nos 27 países da UE, entre 06 e 09 de junho. Em Portugal, o sufrágio está marcado para o último dia.