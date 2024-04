Mário Machado. MP quer prisão efetiva por apelo à violação de mulheres de esquerda

O Ministério Público pediu, esta quinta-feira, uma pena de prisão efetiva para Mário Machado, por reincidência, no âmbito do processo em que está acusado de incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda.

Em relação a Ricardo Pais, também arguido no mesmo processo e acusado do mesmo crime, o MP, nas suas alegações finais, considera a aplicação de pena suspensa, por não ter antecedentes criminais.

Em causa está a publicação na rede social X, pelos dois arguidos, de mensagens que são interpretadas como um apelo à "prostituição forçada" das mulheres dos partidos de esquerda.

Sublinhe-se que as publicações visavam em particular a professora e dirigente do movimento alternativa socialista (MAS) Renata Cambra.

A leitura da sentença do caso será feita no Juízo Local Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, a 7 de maio às 15h30.