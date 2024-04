EUA aprovam plano de Israel para avançar com ofensiva em Rafah

Os Estados Unidos da América (EUA) aceitaram o plano de Israel, para avançar com uma ofensiva sobre Rafah, em contrapartida, Telavive não pode retaliar contra o Irão, depois do ataque do fim de semana.

A garantida foi dada pelas autoridades egípcias, a um meio de comunicação do Catar, que acrescentaram que o Egito está a preparar medidas defensivas para evitar os impactos desta operação militar.

Conforme avança a imprensa internacional, encontra em Rafah, pelo menos quatro batalhões do Hamas, preparados para combater contra a ofensiva Isarelita. Suspeita-se também que os líderes do Hamas estejam escondidos no sul de Gaza, possivelmente com reféns israelitas.

Na cidade, que se encontra ao sul do enclave palestiniano, estão encurraladas quase 1,5 milhões de pessoas.

Os planos para a ofensiva, de acordo com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já foram aprovados, e já têm uma data, contudo, esta ainda não foi divulgada.