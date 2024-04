Sérgio Humberto indicado como candidato às Eleições Europeias pelo PSD Porto

Sérgio Humberto, líder da distrital do Partido Social-Democrata (PSD), no Porto, e presidente da Câmara de Trofa, foi, na passada quarta-feira, eleito "por unanimidade", para ser um dos dois nomes aprovados para as eleições europeias.

O autarca assegurou, citado pela Lusa, que o nome de Rui Moreira não foi sequer abordado na reunião da distrital do partido.

Para além do líder social-democrata, a Comissão Política Distrital, do Porto, aprovou ainda o nome de Zita Pereira, que já tinha integrado a lista de candidatos a Deputados à Assembleia da República pela Aliança Democrática, pelo Círculo Eleitoral do Porto.

"A distrital aprovou por unanimidade o meu nome como primeira indicação às europeias e o segundo nome, que foi um pedido também pela nacional, foi o da Zita. Foram os dois nomes aprovados por unanimidade" disse o Sérgio Humberto, citado pela Lusa.

Recorde-se que, de acordo com uma notícia avançada pelo Observador, Rui Moreira seria um dos nomes candidatos às Eleições Europeias, a realizar em julho.

O autarca do Porto, contudo, confrontou a informação avançada pelo orgão de comunicação social, e referiu que essa decisão apenas cabe à Comissão Política Nacional do Partido.

"O nome de Rui Moreira não foi aprovado na Comissão Política Nacional. O único nome que foi aprovado foi o meu e o da Zita [Pereira] . Nem foi abordado o nome de Rui Moreira sequer, porque quem tem essa competência é a nacional", sustentou o presidente da Câmara de Trofa.

A Aliança Democrática irá apresentar os nomes dos candidatos na próxima segunda-feira.