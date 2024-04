'Encarnados' podem garantir lugar nas meias-finais da Liga Europa

O Benfica vai, esta quinta-feira, a França, defrontar o Marselha para a segunda-mão dos quartos de final da Liga Europa. Os 'encarnados' apenas precisam de manter a vantagem, de 2-1, trazida da primeira mão, no Estádio da Luz.

O emblema lisboeta já esteve em duas finais da Liga Europa, em 2012/2013, onde defrontou o Chelsea, e em 2013/2014, frente ao Sevilha, não tendo conseguido alcançar a vitória em nenhum dos encontros.

Estando agora a 7 pontos do Sporting, no campeonato, e eliminado da Taça de Portugal, a Liga Europa tornou-se na única possibilidade do Benfica conquistar qualquer título este época.

Caso passem, pela 15ª vez, para as meias-finais da competição europeia, os 'encarnados' irão defrontar o vencedor da eliminatória entre Atalanta e Liverpool, que tende a para os italianos, que vão para a segunda mão com um resultado a seu favor, 3-0.

O jogo desta quinta-feira, que será arbitrado pelo alemão Félix Zwayer, terá início às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), em Marsselha.