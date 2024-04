Debate pedido pelo PS “é um embuste”, diz Pedro Soares

O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou, esta quarta-feira, que o debate de urgência pedido pelo PS “é um embuste”.

“Este debate é um embuste, resulta de uma tática utilizada por quem anunciou que o tempo das táticas tinha acabado”, acusou Pedro Duarte, durante o debate, referindo-se ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no encerramento do debate de urgência pedido pelos socialistas sobre “Alterações em sede de IRS”.

Para o governante, o objetivo passou por transformar “uma boa notícia para os portugueses, a descida dos impostos, numa má notícia”, acrescentando que “a notícia boa é que os portugueses terão, face a 2023, uma descida de IRS de 1.500 milhões de euros”.

“A notícia boa é que os portugueses terão, em muitos casos, a segunda descida de IRS do ano”, acrescentou o governante. “Essa boa notícia só existe porque a AD ganhou as eleições e está a cumprir de forma rigorosa o que prometeu em campanha”, afirmou.

O ministro dos Assuntos Parlamentares salientou que, desde agosto de 2023, o PSD promete “uma redução do IRS de 1.500 milhões de euros”, que foi duas vezes chumbada no parlamento pela maioria absoluta do PS, na passada legislatura.

“Não nos enganámos no valor, não mentimos, não fizemos de conta”, defendeu.