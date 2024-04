Presidente da República diz que "começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu"

O Presidente da República considera que "começa a ser mais provável" haver um português no Conselho Europeu.

Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu ao pedido de comentário sobre a decisão do Tribunal da Relação, conhecida esta quarta-feira, e que não só desagrava as medidas de coação dos arguidos da Operação Influencer, como afasta as suspeitas que recaem sobre o ex-primeiro-ministro António Costa.

"Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu, neste próximo outono, em Bruxelas", disse o Presidente da República, questionado pelos jornalistas, à margem de um evento em Coimbra.

Confrontado com pedidos de reação, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Não vou comentar as decisões de justiça, mas repito de uma outra forma um comentário que já fiz que é mais político”.

Recorde-se que o chefe de Estado, embora tivesse aceitado a demissão de António Costa na sequência das suspeitas que recaiam sobre ele no âmbito da Operação Influencer, tem sido muito vocal no seu apoio à eventual ida do ex-primeiro-ministro português para um alto cargo em Bruxelas.