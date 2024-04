Iniciativa de PSD e CDS para comissão eventual sobre execução dos fundos comunitários

PSD e CDS anunciaram esta quarta-feira que vão propor a constituição de uma comissão eventual parlamentar para o acompanhamento da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do programa Portugal 2030.

A iniciativa foi transmitida aos jornalistas pelos líderes parlamentares social-democrata, Hugo Soares, e do CDS-PP, Paulo Núncio, no final da reunião da conferência de lideres parlamentares.

”Há uma grande preocupação sobre a execução quer do PRR quer do PT2030. Em sede de Assembleia da República, vamos propor uma comissão eventual para o acompanhamento da execução desses dois programas”, justificou o líder da bancada social-democrata. “Portugal não se pode dar ao luxo de desperdiçar uma capacidade de financiamento nunca antes existente”, acrescentou.

Hugo Soares citou então dados recentemente divulgados pelo Governo, segundo os quais, com metade do prazo decorrido do PRR, Portugal tem uma capacidade de execução na ordem dos 20%.

“Um ano volvido no PT2030, estamos com 0,5% de execução. Por uma questão de transparência e de escrutínio da Assembleia da República, entendemos que é muito importante que o parlamento acompanhe a execução destes fundos comunitários e o trabalho do Governo”, frisou o presidente do grupo parlamentar do PSD, citado pela agência Lusa.