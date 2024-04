Lisboa. Incêndio em loja transformada em habitação faz dois feridos

Um incêndio numa loja transformada em habitação num prédio em Lisboa deixou pelo menos duas pessoas feridas, esta quarta-feira.

Segundo a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, não se sabe quantas pessoas estariam no interior, pois abandonaram o local na altura do incêndio.

"O incêndio ocorreu numa loja ocupada por nove camas e seis residentes, que, de acordo com informação da Polícia de Segurança Pública, são todos residentes do Bangladesh", adiantou a responsável da Proteção Civil, citada pela agência Lusa.

Terá sido um curto-circuito que provocou o incêndio, por volta das 2h, que não se alastrou às restantes habitações. não se tendo as chamas propagado às outras habitações do prédio, de três andares e águas furtadas com duas lojas no piso térreo, localizado na rua de Santo António dos Capuchos.

Os dois homens, de 24 e 34 anos, ficaram com queimaduras nos membros e vias aéreas e foram transportados para o Hospital de São José. Um dos feridos já teve alta.