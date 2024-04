Observatório do futebol elege Francisco Conceição como segundo melhor 'driblador' mundial

O jogador do FC Porto, Francisco Conceição, é, segundo o CIES, Observatório do Futebol, o segundo melhor driblador do mundo.

Um estudo, realizado pela entidade desportiva, entre abril de 2023 e março de 2024, onde foram analisados mais de 13.132 jogadores de 73 ligas de todo o mundo, concluiu que o jovem dos 'dragões' fica em 2º lugar da tabela classificativa, no que toca a dribles bem sucedidos.

O português fica ligeiramente atrás do belga Jérémy Doku, do Manchester City, e à frente de Michael Olise, do Crystal Palace.

Outro português, que se encontra no top 10 de melhores dribladores do mundo, é o Rafael Leão, do AC Milan. O internacional formado no Sporting ocupa a 8 posição.

O estudo do CIES conclui ainda que, para além de dribles bem sucedidos, são avaliadas outras cinco áreas de jogo: defesa no terreno; distribuição; criação de oportunidades; finalização; jogo aéreo.

"Apenas os futebolistas que jogaram pelo menos 1.000 minutos na liga nacional durante este período abril de 2023 e março de 2024] pelo seu atual clube são incluídos nas classificações", esclarece a entidade