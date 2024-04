Adeptos do Sporting receberam equipa de madrugada

Os adeptos do Sporting deslocaram-se ao estádio esta madrugada para receber equipa após vitória em Famalicão, na terça-feira à noite.

Com a vitória no jogo em atraso contra o Famalicão, o Sporting soma três pontos e dilata a distância do segundo classificado Benfica para sete pontos.

Os adeptos quiseram, por isso, assinalar o feito da equipa leonina e manifestar o seu apoio à chegada do autocarro a Alvalade, depois da viagem desde o Minho.

Recepção do Autocarro 💚🦁 pic.twitter.com/2ZxBvzoFRu — Universo Sporting (@Universo_scp) April 17, 2024

Para ganhar o campeonato, o Sporting basta ganhar três dos cinco jogos que ainda faltam para acabar a época.

O próximo jogo é já no domingo, com os leões a receberem o Vitorio de Guimarães em Alvalade.