El Niño oficialmente acabou mas La Niña pode vir a surgir ainda este ano

O Centro Meteorológico da Austrália anunciou, esta terça--feira, que o fenómeno climático, El Niño acabou, contudo, existe a possibilidade de se formar o fenómeno La Ninã, até ao final do ano.

O El Niño, que se formou em meados do ano passado, depois de três anos do La Niña, agravou as vagas de calor, secas e chuvas fortes.

O ciclo entre os dois fenómenos metereológicos é muito importante para agricultores de todo o mundo. O El Niño traz um clima mais quente e seco para o Leste da Austrália e Sudeste Asiático, e conduções mais húmidas para as Américas, já o La Niña tem o efeito oposto.

O El Niño é provocado por temperaturas mais elevadas da superfície do mar no Pacífico central e oriental, já as temperaturas mais baixas originam o Lã Niña.

O centro meteorológico, citado pela Reuters, assegura que a superfície do mar tem vindo a arrefer desde dezembro, tendo os indicadores oceânicos e atmosféricos demonstrado que o El Niño já terminou.

Ainda não há certezas, mas alguns modelos climáticos preveem o aparecimento do fenómeno La Niña, contudo, os metereologistas ainda não têm certezas.