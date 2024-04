Bolsa de Valores da Dinamarca está a arder

O edifício secular da Bolsa de Valores da Dinamarca está ser consumido por chamas, nesta terça-feira, tendo já caído parte da torre do prédio. A construção remonta ao século XVII.

Os serviços de emergência dinamarqueses encontram-se no local e estão a tentar extinguir o incêndio. As autoridades policiais já isolaram a área circundante ao edifício, que se encontra no centro da cidade de Copenhaga.

Também foram evacuadas, por questões de segurança, várias alas do Castelo de Christiansborg, a sede do parlamento da Dinamarca e do Ministério das Finanças, que ficam próximos do local do incêndio.

A Associated Press relata que são visíveis várias colunas de fumo no centro de Copenhaga, e foram vistos vários cidadãos a entrar no interior do edifício para salvar obras de arte.

Jakon Engel-Schmidt, ministro da Cultura dinamarquês, afirmou que é "impressionante" ver como os transeuntes auxiliaram os serviços de emergência "a salvar tesouros de arte e imagens icónicas do edifício em chamas".

A causa do incêndio ainda não foi apurada e encontram-se no local várias ambulâncias apesar de não haver qualquer registo de vítimas.

A Câmara de Comércio Dinamarquesa tem a sede no mesmo edifício, que foi construído em 1615.