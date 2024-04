MNE da UE reúnem-se para avaliar agravamento das tensões entre Israel e Irão

O ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) vão reunir-se, esta terça-feira, por videoconferência, para discutir o aumento das tensões no Médio Oriente, no seguimento do ataque levado a cabo pelo Irão contra Israel.

A reunião, que irá realizar-se inteiramente por videoconferência, foi convocada pelo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, e irá contar com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel.

O principal tópico do encontro, que irá ter início às 17h00 locais (16h00 em Lisboa), é o agravamento das tensões no Médio Oriente, depois de uma escalada "sem precedentes".

Na noite do passado sábado e na madrugada de domingo, o Irão lançou um ataque em larga escala, contra Israel, através do envio de mais de 300 drones, mísseis cruzeiro e balísticos. O Exército de Telavive conseguiu intercetar a grande maioria dos projéteis.

Este ataque iraniano é a resposta "à agressão do regime sionista" perpetuada contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco (Síria), no dia 01 de abril, tendo Israel morto sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.