Brasileirão começou com quatro treinadores portugueses

O campeonato brasileiro começou este fim de semana com quatro treinadores portugueses em ação: Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (RB Bragantino), António Oliveira (Corinthians) e o estreante Artur Jorge (Botafogo), que trocou o Braga pelo Fogão. O Palmeiras tem o maior número de títulos (12), seguido pelo Flamengo e Santos (8) e vai à procura do tri num dos principais campeonatos da América do Sul. Os outros candidatos ao título são o Flamengo, treinado pelo ex-selecionador brasileiro Tite, Fluminense, Botafogo, RB Bragantino, Corinthians e Atlético Mineiro. Abel Ferreira começou a época com a conquista do campeonato paulista e manteve o registo na primeira jornada da Serie A ao vencer fora o Vitória da Bahia (1-0).



Depois do sexto lugar conquistado o ano passado, Pedro Caixinha disse no lançamento da época que “esperamos consolidar os nossos comportamentos e filosofia como equipa, mantendo o nosso foco jogo a jogo”. Para já começou com um empate (2-2) no Maracanã frente ao Fluminense, que é outro candidato a vencer a Serie A. António Oliveira trocou o Cuiabá pelo Corinthians e afirmou estar preparado para o desafio: “A minha exigência é igual. Os adeptos podem esperar que vamos dar tudo jogo a jogo”, afirmou. Na primeira partida empatou (0-0) em casa com o Atlético Mineiro e acabou expulso no final do jogo por protestos. Artur Jorge estreou-se da pior forma no futebol brasileiro com uma ingrata derrota (2-3), nos descontos, em casa do Cruzeiro.