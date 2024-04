Tesla anuncia despedimento de 15 mil trabalhadores

Num email, enviado a todos os funcionários da Tesla, citado pelo site Electrek, Musk esplica que, em preparação para a "próxima fase de crescimento", é essencial que a empresa automóvel procure "reduções de custos e aumento da produtividade".

"Como parte deste esforço, realizámos uma revisão abrangente da organização e tomámos a difícil decisão de reduzir a força de trabalho em mais de 10% a nível global", indicou o líder da Tesla.

O anúncio do despedimento surge pouco tempo depois de a Tesla ter divulgado, que as suas vendas desceram 8,5%, no primeiro trimestre do ano, numa altura em que as ações da empresa perderam quase 30% do seu valor.

A fabricante de carros elétricos anunciou ainda que irá divulgar os seus resultados financeiros, do primeiro trimestre, a 23 de abril.

Nas últimas semanas, a empresa também diminuiu significativamente os preços na América do Norte para estimular a procura e reduzir o 'stock' de veículos.