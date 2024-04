Irão libertou tripulantes do cargueiro com bandeira portuguesa

O embaixador Iraniano em Portugal, Sayed Majid Tafreshi, adiantou, no domingo passado, que a tripulação do cargueiro, com bandeira portuguesa, que foi capturado pelo Irão, já foi libertada.

O responsável, citado pela RTP, acrescentou que os 25 tripulantes da embarcação não estão a ser controlados, nem interrogados.

No passado sábado, as forças especiais iranianas capturaram o navio, com bandeira portuguesa, no estreito de Ormuz, entre Irão e Emirados Árabes Unidos. A embarcação pertencia a uma empresa que faz parte do Grupo Zodiac, do bilionário israelita Eyal Ofer.

Sayed Majid Tafreshi explicou que o cargueiro MSC Aries apenas foi apreendido por "questões técnicas" e que está, neta altura, em "águas iranianas".

"Percebi que eles têm um sistema AIS - Sistema de Identificação Automática. Parece que estava desligado, houve uma queixa sobre isso, a tripulação está livre, não há qualquer apreensão, nenhuma detenção" sustentou.