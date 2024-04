Montenegro desloca-se hoje a Madrid para reunir com Sánchez

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, irá deslocar-se, esta segunda-feira, a Madrid, para se reunir com o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, naquela que é a primeira visita oficial do novo líder do Executivo.

Ao escolher Espanha como o destino da primeira viagem oficial, o primeiro-ministro mostra a "importância que dá à relação histórica e de cooperação" entre Portugal e Espanha, refere uma fonte do gabinete de Montenegro, citada pela Lusa.

A mesma fonte refere ainda que este encontro serve, não só, para prepara a próxima cimeira luso-espanhola, que ainda não tem data definida, como também pretende "fortalecer a posição dos dois países em relação à União Europeia".

Madrid indicou apenas que Sánchez pretende abordar, com o primeiro-ministro português, a situação no Médio Oriente e o reconhecimento do Estado palestiniano.

O governante espanhol comprometeu-se a reconhecer a Palestina como Estado, no primeiro semestre deste ano. Já Luís Montenegro afirmou, na passada sexta-feira, no parlamento, que defende uma solução de dois Estados (Israel e Palestina).