47 portugueses estão a sair “com relativa normalidade” do Irão, diz secretário de Estado

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, confirmou que os 47 portugueses que se encontram no Irão “estão a sair” do país num processo que está “a decorrer com relativa normalidade”, na sequência da crescente tensão no Médio Oriente.

Em declarações à CNN Portugal, o José Cesário disse ainda que foram localizados 14 portugueses que estão a trabalhar ou estão em turismo em Israel e que “aguardam [a saída do país] de acordo com as orientações das autoridades israelitas”, mas tudo indica que “não há qualquer informação relativamente a qualquer incidente” que tenha envolvido portugueses durante o ataque do Irão a Israel.

“Aconselhamos toda a gente que não faz o registo do viajante a contactar o gabinete de emergência consular em Lisboa, onde estamos a centralizar toda esta operação”, refere o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Por sua vez, sobre os portugueses no Irão que estão a tentar sair do país pela Turquia, o responsável diz estar “a acompanhar a situação” e que a embaixada de Portugal no Teerão “está atenta”.

“O processo de saída está a decorrer com relativa normalidade”, concluiu.