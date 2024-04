Navio com bandeira portuguesa atacado no Estreito de Ormuz

Um navio cargueiro com bandeira portuguesa foi atacado este sábado de manhã no Estreito de Ormuz, ao largo do Golfo de Omã.

A embarcação MSC Arries, que fazia a ligação entre os Emirados Árabes Unidos e a Índia quando foi intercetado por um grupo de militares da Guarda Revolucionária Iraniana, que alega que o navio está "associado ao regime sionista"

O MSC Aries, com bandeira portuguesa, é um porta-contentores associado à Zodiac Maritime, do multimilionário israelita

Eyal Ofer, sediada em Londres, no Reino Unido, mas estará a navegar com bandeira portuguesa.

Um vídeo mostra um grupo de militares a descer de um helicóptero para o convés do cargueiro, abordagem semelhante às adotadas pelo Irão em operações anteriores.

An informed source in the IRGC Navy confirmed the seizure of a foreign vessel affiliated with the Zionist regime in the Persian Gulf, near the Strait of Hormuz, adding that further details will be announced soon. pic.twitter.com/fw7YCGOb6A