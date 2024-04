Morreu o estilista italiano Roberto Cavalli

O La Republlica anunciou, esta sexta-feira, que o estilista italiano Roberto Cavalli morreu aos 83 anos, na sua casa, em Florença. O designer enfrentava uma doença prolongada.

Cavalli teve o seu início no mundo da moda desde muito jovem, tendo criado em 1970 a sua própria marca, que sobressaiu pela sua criatividade e o impacto que teve nas passerelas, através do uso extensivo de bordados e peles.

Os vestidos longos do designer, que ostentavam transparências e decotes generosos torna-se moda no mundo internacional. O estilista italiano, em 1998, criuou uma linha de moda jovem, a Just Cavalli e em 2012 lançou a Roberto Cavalli Home.

O designer deixa seis filhos, o mais novo com pouco mais de um ano, fruto da relação dos últimos 15 anos com a sua companheira Sandra.

O estilista nasceu e cresceu em Florença.