Governo e sindicatos de polícias vão reunir-se outra vez a 22 de abril

O porta-voz da plataforma, que congrega 11 sindicatos e associações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), anunciou, esta sexta-feira que o Ministério da Administração Interna (MAI) vai voltar a reunir-se, com as estruturas representativas, no próximo dia 22, para negociar a exigência de um suplemento de missão,

O anúncio da nova data foi dado por Bernardo Pereira, à saída da reunião com a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, onde estiveram presentes todos os sindicatos da PSP e GNR.

O presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia referiu, citado pela Lusa, que a governante pretende "negociar e resolver em primeira linha e em primeira mão a questão do suplemento de missão", sendo esta questão algo prioritário para a ministra.

Na passada quinta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que seriam iniciadas as comversações com representantes das forças de segurança, "com vista a tratar de assuntos relacionados com as carreiras e estatuto remuneratório".

No programa do Governo lê-se que o processo para a "dignificação das carreiras" e "valorização profissional e remuneratória" dos policias, será iniciado com "caráter prioritário", mas não menciona especificamente a questão do suplemento de missão.