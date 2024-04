Família de ex-namorada do principal suspeito no caso de Maddie diz saber onde está o corpo.

A família de uma ex-namorada de Christian Brueckner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, informou as autoridades alemãs que os restos mortais da criança podem estar enterrados no antigo jardim da sua casa alugada, no Algarve.

O procurador, responsável pelo caso, já disse que a informação foi transmitida às autoridades portuguesas, mas admite não saber se serão tomadas algumas medidas.

"Não posso confirmar quantas vezes falámos com esta senhora mas são várias vezes. Ela é uma testemunha no caso Maddie, mas não posso dizer o quão importante ela é", disse, ao jornal The Olive Press, Hans Christian Wolters, referindo-se à ex-companheira de Christian Brueckner.

A família da ex-namorada já dialogou, por várias vezes, com as autoridades alemãs por acreditar que na casa do Algarve podem estar os restos mortais de Madeleine McCann.

O principal suspeito viveu, depois do desaparecimento de Maddie, numa casa, numa zona isolada, em Floral, no Algarve, que tinha um jardim atrás e que fica apenas a 45 minutos do local onde a criança desapareceu em 2007.

Já no ano passado, a polícia alemã admitia que este poderia ser um local de interesse.

Christian Brueckner, a ser julgado por cinco crimes sexuais em Portugal, sempre negou qualquer envolvimento no caso de McCann, sendo que nunca foi formalmente acusado nesse sentido.