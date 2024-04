Parlamento chumba moções de rejeição do BE e do PCP

As duas moções de rejeição do Programa do Governo apresentadas no Parlamento pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP foram chumbadas, esta sexta-feira.

As iniciativas contaram com os votos contra do PSD, do Chega, da IL e do CDS, a abstenção do PS e os votos a favor do BE, do PCP e do Livre.

Já deputada única do PAN, Inês Sousa Real absteve-se na moção apresentada pelo BE e votou contra o texto do PCP.

Em reação ao chumbo da moção do BE, Mariana Mortágua culpa a Direita de "instabilidade".

"O PSD diz que quer governar mas, na verdade, agradece se for impedido de o fazer; o PS não viabiliza moções de rejeição mas desafia o Governo a apresentar moções de confiança", sublinhou a líder do BE.

Já a líder parlamentar do PCP considera que o resultado da votação "deixa claro quem se opõe, quem apoia e quem contemporiza com as opções das políticas de Direita".

Paula Santos acusa os partidos que votaram contra a moção de defenderem o regresso "ao tempo de má memória da troika" e do favorecimento dos "grandes interesses".

Terminada a discussão do Programa do Governo na Assembleia da República, o recém-empossado Executivo entra agora em plenitude de funções.